Uma mulher de 38 anos e um homem de 19 foram presos por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo na noite de quarta-feira, 09, no Bairro São Domingos. Segundo a Polícia Civil, em uma ação que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade. Em um dos locais, o mesmo onde o casal foi preso, foram encontrados dois revólveres calibre 38, 71 comprimidos de ecstasy, 36 gramas de maconha, 35 munições calibre 38 e R$ 550,00.

Ainda conforme a Polícia, as armas e as drogas estavam enterradas no fundo do pátio. Em buscas nos outros locais, foram apreendidas uma espingarda calibre 24, drogas, balanças de precisão e munições.

Foto: Polícia Civil/Divulgação