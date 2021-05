Segundo informações da Polícia Civil de Caçapava, um casal foi preso preventivamente na terça-feira, dia 04. A ação ocorreu sob a coordenação do delegado Adriano Linhares. Os policiais civis localizaram os suspeitos, um homem de 38 anos e uma mulher de 29, escondidos em uma casa no Bairro Dom Pedro II.

De acordo com a Polícia, as prisões decorrem da investigação de um roubo a pedestre ocorrido em 19 de fevereiro de 2021, quando um idoso foi agredido e teve a carteira roubada próximo ao CTG Sentinela dos Cerros. O casal também é investigado por uma série de furtos ocorridos no município nas últimas semanas.

Informações: Polícia Civil de Caçapava