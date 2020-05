A Secretaria de Saúde do Município informou na manhã de hoje, quarta-feira, 20, que o homem de 40 anos, que apresentou sintomas de Covid-19 no sábado ,16, e realizou exames, testou negativo para Coronavírus.

A Secretaria ainda ressaltou a importância do isolamento social e a atenção redobrada na higienização das mãos frequentemente.

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura afirma que ainda hoje,20, divulgará um novo Boletim Epidemiológico com todas as atualizações do Covid- 19 em Caçapava do Sul.

Fonte: Prefeitura Municipal