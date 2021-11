O número de casos ativos de Covid-19 em Caçapava deu um salto. Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na manhã de quarta-feira, dia 03, 13 pessoas estavam transmitindo a doença no município, sendo que uma delas havia precisado ser internada no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Na semana anterior, conforme o informativo de 26 de outubro, havia apenas dois casos ativos e ninguém internado. Esse aumento representa uma variação superior a seis vezes.

Devido ao aumento de casos da doença, a região Covid-19 de Cachoeira do Sul, da qual Caçapava faz parte, recebeu um Aviso por parte do Gabinete de Crise do Estado. Leia a matéria completa aqui.

Confira acima os Boletins Epidemiológicos de Caçapava das duas últimas semanas.

