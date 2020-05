Desde março, Caçapava já teve quatro casos confirmados de Covid-19: três estão curados e um está com a doença atualmente

Mais três pessoas fizeram exame e tiveram resultado positivo para coronavírus em Caçapava, duas delas fizeram o teste rápido que detecta o anticorpo do Covid-19, já estão curadas e não estão mais transmitindo o vírus. O outro paciente que testou positivo, está em isolamento residencial e a Secretaria de Saúde está monitorando as pessoal que tiveram contato com ele.

Segundo o Boletim Epidemiológico, há um caso suspeito, de uma mulher que está em isolamento hospitalar. Ela já teve a amostra de sangue coletada e encaminhada ao Lacen (Laboratório de testes do Estado), o resultado deve sair ainda neste final de semana.

A Secretaria de Saúde relatou que tem aumentado o número de pessoas que procuram laboratórios particulares ou a rede pública para fazer os testes. A Secretaria destaca que segue as normas do Estado e da União para os exames.

No município 35 pessoas estão sendo monitoradas e orientadas para que fiquem em isolamento, por terem tido contato com pessoas de outros municípios ou estado onde há casos confirmados.

Por Iara Menezes