Na noite de ontem (13), após a divulgação das novas regras para a bandeira vermelha para Caçapava o prefeito Giovani Amestoy informou que vai seguir a risca o Decreto Estadual, com o fechamento do comércio não essencial no município.

Após essa informação, a CDL e a ACIC comunicaram que não irão fechar o comércio não essencial nesta terça-feira (14). As duas entidades, divulgaram nota sobre o possível fechamento do comércio não essencial da cidade durante a bandeira vermelha, o qual é estipulado pelo Distanciamento controlado do Estado.

Confira os comunicados: