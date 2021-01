No ano de 1975, era comemorado os 100 anos da chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. Em Caçapava do Sul, a Prefeitura Municipal, através da administração de Alcides José Saldanha e Arnaldo Luiz Cassol, comemorou a tão significativa data com grandes festividades, e muitos agradecimentos ao povo italiano pelo que representaram na vida dos gaúchos e, em especial, dos caçapavanos.

Chegando ao Rio Grande do Sul, os italianos preferiram as regiões serranas, onde as colônias por eles fundadas se transformaram em grandes cidades, e em Caçapava do Sul, a primeira criada foi a “Colônia de Santa Bárbara”, localizada às margens do Rio Santa Bárbara, a qual contribuiu muito para o desenvolvimento do município.

As primeiras famílias italianas que aqui chegaram e iniciaram a colonização foram: Pazinato, Cassol, Gervásio, Poglia, Pergher, Bonassa, Forgiarini, Tolfo, Bassan, Zanatti, Mór, Carassai, Bonoto e muitas outras que vieram na sequência.

Durante os festejos do centenário da imigração em Caçapava do Sul, foi realizado um grande baile no Clube União Caçapavana, com a escolha das soberanas da festa. As vencedoras foram: Roseline Maria Dotto Ragagnin (Rainha), Anita Terezinha Estamber Sório (Primeira Princesa) e Inês Razzera (Segunda Princesa). Também houve, entre a classe escolar, a realização de um concurso de redação sobre a imigração, do qual participaram centenas de estudantes, com destaque para a Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, através das alunas Elenar Machado, Ivortiz Marques Fernandes, Mariângela Casanova, Viviane Desirêe Reck, Zara Torres Lopes e Ana Teodora.

No dia 20 de setembro, a Comissão Organizadora dos festejos italianos, composta pelo presidente Arnaldo Luiz Cassol, Dary Cioccari, Israel Dalmazzo, Hildebrando Ático Tronco, Adelino Francisco Lorenzoni, Marino Casanova e a Rainha e as Princesas, recepcionou os convidados com um coquetel nas dependências do Salão de Festas do CUC. No mesmo dia, foi inaugurada uma placa de bronze no Largo Farroupilha com os seguintes dizeres: “Chegaram de longe e humildemente, como quem reza, foram auxiliando na grandeza desta terra! Traziam no peito a saudade da Itália eterna. Nos olhos a certeza do Brasil grandioso e no coração a fé inquebrantável em suas novas gerações. Ao Imigrante Italiano e seus descendentes a gratidão de Caçapava do Sul no ano do Centenário da Imigração Italiana.” Alcides José Saldanha – Prefeito, Arnaldo Luiz Cassol – Vice-Prefeito e Presidente da Comissão de Festejos e Marino Casanova – Secretário.

Na ocasião, foi publicada uma edição especial da Revista Sentinela, editada por Elson Borba, registrando as festividades ocorridas, a história dos imigrantes italianos e suas famílias e as redações vencedoras do concurso.