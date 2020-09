Implantado com o intuito de realizar o primeiro atendimento a pacientes suspeitos de Covid-19, o Centro de Triagem à Covid-19 iniciou suas atividades no dia 24 de março na Capela Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Pronto Atendimento do Hospital Victor Lang. Inicialmente com horário das 9 às 21 horas, o Centro contava com equipe composta por um enfermeiro e um técnico de enfermagem qualificada a realizar a triagem e orientar os pacientes. E a partir desta sexta-feira (04), o Centro passa a atender 24 horas.

A medida foi tomada para evitar aglomeração no Pronto Atendimento, atendendo as ordens da Organização Mundial de Saúde de evitar aglomerações e focos de infecções, fazendo com que o Pronto Atendimentos fosse usado somente para atendimentos emergenciais. Desde sua criação, até o dia 07 de julho, foram atendidos 343 pacientes, com uma média de 3 atendimento por dia.

Desde 08 de julho o Centro de Atendimentos à Covid-19 passou a atuar com uma equipe, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e, em horário ampliado: das 8 às 20 horas. Sendo assim, de 08 a 31 de julho, foram realizados 367 atendimentos, o que chegou a uma média de 15 atendimentos/dia.

De 1º ao dia 31 de agosto, o Centro de Atendimentos à Covid-19 quase dobrou o número de atendimentos em relação ao mês anterior. Em agosto com a maior demanda, foram atendidos 688 pacientes com síndromes gripais, sendo 321 pacientes a mais que em Julho. Isso devido ao período mais frio de inverno registrado no município.

A Secretaria de Saúde informou esta semana que o total de atendimentos realizados desde o início dos trabalhos no Centro de Triagem, de 24 de março até 31 de agosto, já chegam a 1.398 pacientes.

Quem tiver síndromes gripais ou suspeita de coronavírus deve procurar o Centro, que fica ao Lado do pronto Atendimento e Hospital Dr. Victor Lang. Após a consulta médica, pacientes suspeitos serão isolados por 14 dias e, após este período de incubação do vírus (conforme protocolos da OMS) farão o testes rápido. Pacientes que forem diagnosticados com falta de ar e febre recorrente farão testes PCRs, de acordo protocolo da OMS também e identificado por médico especialista seguindo as normativas de Saúde.

Informações: Prefeitura Municipal