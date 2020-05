Foto: Divulgação Prefeitura

A Secretaria de Saúde do município informou que o centro de triagem médica, instalado na Capela Nossa Senhora de Fátima, ao lado Pronto Atendimento, passará a funcionar todos os dias, inclusive sábado e domingo, em novo horário, das 15h as 21h a partir do dia 18 de maio.

A Secretaria de Saúde ainda lembra que os usuários que apresentarem sintomas gripais podem se dirigir ao seu posto de saúde da sua região das 7h 30min às 11h 30min e das 13h ás 17h de segunda a sexta-feira, e que conforme os protocolos de saúde são encaminhados a atendimento médico.

A Secretaria ainda lembra para pessoas procurarem atendimento no PA em caso de urgência e emergência, por ser local de grande risco de transmissão de doenças respiratórias entre outras infecções e covid-19.

Fonte: Prefeitura Municipal