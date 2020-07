Prefeitura abre nesta quarta-feira (08), o Centro Especial de Triagem de pacientes com síndromes gripais e suspeita de covid-19 com atendimento médico

A partir desta quarta-feira (08) Caçapava do Sul passará a contar com Centro de Atendimento para Covid-19 e Síndromes Gripais. O local, que já funcionava na Capela Nossa Senhora de Fátima como centro de triagem para pacientes com suspeitas de coronavírus que buscavam o Pronto Atendimento, passou por reformulação, ganhou salas médicas para atendimento e uma equipe contratada para atender a população, como mais uma medida de combate a pandemia no município.

O local funcionará das 8h da manhã às 20h da noite, com médico disponível para atender pacientes com síndromes gripais e, em caso de suspeita de Covid-19, será feita a coleta de PCR (exame enviado ao laboratório do Estado). O local funcionará como mais uma sala de atendimento de hospital de campanha para atendimento médico e identificação de pessoas com suspeitas de portar o vírus.

A Secretária Inês Salles informou que os testes rápidos não serão realizados no local, pois, foi feito uma parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para um melhor mapeamento do vírus no município, cuja coleta será direcionada de acordo com os especialistas para as amostragens. Além da Unipampa, também foi feita parceria com laboratórios do município para que, em caso de positivo IGM (com carga viral) do teste rápido, seja feita uma contraprova no laboratório haja vista a porcentagem de erro que o teste rápido possa apresentar, conforme notificou o Ministério da Saúde.

Confira algumas imagens do novo centro de triagem reformulado: