As charreatas vem se tornando moda em todo o país como uma opção de celebrar o tradicional chá de bebê e manter o distanciamento social, necessário em virtude da Pandemia de Coronavírus

Com a Pandemia de Coronovírus as famílias precisaram se adaptar a uma nova realidade e todas as tradicionais confraternizações e comemorações também, como por exemplo, o chá de bebê, sempre tão planejado e esperado pelas mamães, familiares e amigos que esperam ansiosos a chega de uma nova vida.

Pensando em uma maneira de celebrar sem colocar a saúde de ninguém em risco e seguindo as orientações dos órgãos de saúde, uma família aqui de Caçapava do Sul resolveu aderir a “Charreta”, que funciona da seguinte maneira, ao invés de todos se reunirem em um salão de festas ou na casa da grávida, os convidados colocam todos os presentes no portão da casa da futura mamãe, para manter o distanciamento social e não colocá-la em risco.

O casal Cristiane Teixeira e Gabriel Dorneles, estão juntos a mais de 4 anos e esperam a sua primeira filha Gabriela, a mamãe Cristiane grávida de 9 meses, teve que adiar a data do tão sonhado chá de bebe por três vezes por causa do coronavírus, mas o que ela não sabia é que a cunhada Alessandra Dorneles, não iria deixar a chegada da Gabriela passar em branco.

Quando Alessandra percebeu que o chá não iria acontecer, decidiu que era a hora de fazer algo, foi então que inspirada por “charreatas” que havia visto através das redes sociais, criou a Charreata da Gabriela. “Eu já imaginava que não iria ter o chá. Aí pensei não posso deixar eles na mão, preciso ajudar e não deixar passar em branco. Com esse meu propósito falei com a Luciane que é irmã da Cristiane e expliquei a ela meu plano”, contou Alessandra.

As duas juntas criaram um grupo de whattsapp chamado “Charreata da Gabriela”, e reformaram o convite do chá de bebê, através do grupos os convidados foram informados de como tudo iria acontecer.

Mas esse plano teve mais cúmplices, a filha da Alessandra, Kethelen e a prima Maria Elaine, também ajudaram a planejar e organizar a “charreata”, mandaram fazer lembrancinhas, fizeram a decoração que iria ser montada na calçada, e elas mesmas montaram em frente à casa da mamãe Cristiane. Os carros que participaram também foram enfeitados com faixas e balões e todos foram orientados a manter o distanciamento e usar máscaras.

“Foram semanas de ansiedade e expectativa, se daria certo, se os amigos e familiares iriam aparecer, porque a maioria das pessoas tem medo de sair por causa da pandemia, mesmo sabendo que ninguém sairia de dentro do carro”. Relatou Alessandra.

No domingo, 24 de maio, familiares e amigos cada um no seu carro deram início a “charreata da Gabriela”, que saiu da Pracinha do Forte e foi em direção à Rua Silva Jardim, onde a gestante mora. E a palavra para esse momento foi emoção, “chegamos perto da casa, e vimos o casal saindo meio perdidos e emocionados, quando me deparei com aquela cena emocionante de alegria em um momento tão difícil que estamos vivendo, eu agradeci mais uma vez por Deus ter me dado força e sabedoria para realizar essa surpresa e aos amigos e familiares presentes de corpo ou de coração. A Charreata da Gabriela foi um sucesso deu tudo certo, foi lindo e emocionante de se ver.” Relatou Alessandra.

Confira algumas imagens da Charreata da Gabriela:







Por Iara Menezes