Na noite desta quinta-feira (20), na BR 392 em Caçapava, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha, cocaína e crack. A droga foi localizada com o auxílio de cães farejadores da Receita Federal do Brasil.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Gol emplacado em Porto Alegre. O condutor estava acompanhado da esposa e do filho, uma criança de colo. A consulta aos sistemas revelou que o motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde o ano passado.

Desconfiando da possibilidade de ilícitos no carro, os policiais solicitaram apoio da equipe da RFB com cães farejadores. Ao iniciar a vistoria do automóvel com a unidade farejadora, eles logo indicaram a possibilidade de existência de drogas sob o painel do carro. Agentes da PRF e da RFB desmontaram o painel e encontraram cerca de 2,5 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e 250 gramas de crack.

O veículo e a droga foram encaminhados à polícia judiciária em Caçapava do Sul. O condutor do carro e sua esposa responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Informações: PRF