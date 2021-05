A vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades começará no sábado, dia 08. Será realizado um drive-thru na Praça Osvaldo Aranha, em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, das 9h às 13h, para os caçapavanos que são atendidos pela Policlínica.

Para receber a dose, é necessário levar um documento (atestado médico ou laudo de exame) que comprove que a pessoa tem alguma doença ou um agravo que cause vulnerabilidade às complicações da Covid-19. A validade desses documentos é de seis meses. Além disso, também é preciso apresentar o CPF e a carteirinha de vacinação (quem tiver).

Nesta primeira fase da vacinação de pessoas com comorbidades, terão direito a doses portadores de Síndrome de Down maiores de 18 anos; gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias depois do parto) com comorbidades e maiores de 18 anos; pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) e entre 55 e 59 anos; pessoas com doenças renais e que fazem tratamento por hemodiálise; e pessoas com comorbidades que tenham entre 55 e 59 anos.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura