Até às 12 horas de quinta-feira, dia 28, 479 caçapavanos já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desses, 381 são profissionais da saúde, 19 indígenas e 79 moradores de asilos. O município recebeu 551 doses, das quais 481 são da Coronavac, do Instituto Butantan, e 70 da vacina de Oxford/Fiocruz. Ainda não há previsão de chegada de mais doses a Caçapava.

As informações são da responsável pelo setor de epidemiologia, enfermeira Sandra Bairros. Segundo ela, o total de profissionais da saúde a serem vacinados em Caçapava é de 586. Os moradores de lares para idosos são 79, e todos já estão vacinados. Com os indígenas da aldeia do Irapuá, há uma dificuldade:

– Tivemos a autorização do cacique para vaciná-los, mas alguns não querem. Quando chegamos lá na quarta-feira, dos 27 que deveriam ser vacinados, estavam apenas 19. As doses dos demais estão guardadas, e faremos nova tentativa – explicou Sandra.

A enfermeira destaca que no dia 27 foi publicada uma Resolução do Governo do Estado, estabelecendo o ordenamento prioritário para a vacinação dos profissionais da saúde. Confira abaixo:

Equipes de vacinadores volantes; UTI e CTI Covid-19; Rede de urgência e emergência; Unidade de internação clínica para Covid-19; Ambulatórios exclusivos Covid-19 (ou preferencialmente Covid-19); Coletadores de Swab nasofaringe e orofaríngeo; Ambulatório de demanda espontânea ou Atenção primária/Atenção básica; Serviços ou ambulatórios que prestam atendimento a pacientes imunossupressos; Áreas não Covid-19 de hospitais e demais hospitais (não Covid-19); Demais ambulatórios e pronto-atendimento não Covid-19 – incluindo a totalidade da Atenção primária/Atenção básica – ou seja, todas as unidades e postos de saúde; Consultórios, laboratórios e farmácias de instituições privadas – profissionais de saúde que realizam coleta de swab e demais profissionais de saúde que realizam atendimentos eletivos ou assistência ao público em geral; Demais profissionais da saúde.

Foto: Catherine Vargas