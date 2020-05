Acadêmicos da FISMA de Santa Maria criaram um vídeo como forma de orientar a população sobre o uso correto da máscara

A caçapavana Lívia Lopes, acadêmica do 5º semestre de Enfermagem da instituição FISMA-SM, juntamente com as colegas de graduação Brunna Tavares, Jéssica Martins, Layane Moraes, Luanna Rosso, Marciele Nunes e Nathany Santos, tiveram a ideia de elaborar um vídeo sobre o uso correto das máscaras.

Pois se forem usadas corretamente diminuem a transmissão e contágio do COVID-19. Segundo Lívia esse vídeo foi realizado para a disciplina de Educação em Saúde, a qual ela e as colegas estão com aula online devido ao isolamento.

Segundo as acadêmicas o objetivo é atingir o máximo de pessoas possíveis, com esse vídeo descontraído mas que reforça a conscientização sobre o uso correto.

Assista ao vídeo:

Por Iara Menezes