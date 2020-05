Na manhã desta segunda-feira, 4, foi divulgado o primeiro caso confirmado de coronavírus em Caçapava do Sul. Trata-se de uma mulher de 53 anos, que segundo a Prefeitura, cumpriu isolamento social e já está curada.

Uma mulher de 53 anos, viajou para fora do país em março, e fez o isolamento durante 14 dias ao retornar, segundo ela informou ao Laboratório onde realizou exame.

Agora, 40 dias após o retorno, a paciente fez o teste em laboratório particular neste sábado (dia 2 de maio) e confirmou positivo para anticorpos do Covid-19. De acordo com a epidemiologia da Secretaria de Saúde, a paciente pode ter apresentado o vírus, não tendo desenvolvido a doença.

A informação e o exame da paciente chegarão à Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda (04) e a partir de agora será enviado ao Estado, pois fará parte do Boletim Epidemiológico do Rio Grande do Sul, colocando Caçapava no mapa de cidades que registraram positivo para Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância do isolamento que é feito para todos aqueles que retornam de viagens de outros municípios e/ou estados, além de reforçar a estratégia de distanciamento social e demais cuidados com higienização de mão e uso de máscara para todos, assim, diminui a chance de contágio.

Confira o Boletim Epidemiológico atualizado:

Fonte: Prefeitura Municipal