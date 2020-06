Na noite de hoje, William Brasil, Coordenador de Comunicação da Prefeitura de Caçapava do Sul, informou através de uma carta aberta em seu perfil particular no Facebook, que testou positivo para coronavírus.

No texto Willian relata que a Secretária Geral do município, Cassia Freitas, também testou positivo e que ambos encontram-se em isolamento domiciliar e não apresentam sintomas, os dois foram submetidos ao teste por trabalharem na linha de frente em contato direto com profissionais da área da saúde.

O jornalista destacou que, diferente do que tem se espalhado através de fakenews nos grupos de Whatsapp, Não há ninguém no gabinete além dos citados, com Covid-19.

A pedido do Jornal Gazeta o Coordenador de Comunicação Willian Brasil, enviou um vídeo falando sobre a sua situação de saúde e agradecendo o carinho que tem recebido.

Carta aberta (eu sou Positivo na luta contra a Pandemia)

Boa noite familiares, amigos e colegas de imprensa. Hoje a Secretaria de Saúde de Caçapava do Sul deu início a uma série de testes em massa de profissionais da saúde e de pessoas que tiveram contato direto com quem já testou positivo para Covid-19 (conforme o PROTOCOLO DA SAÚDE da OMS).

Como profissional da imprensa, e diretamente ligado ao gabinete da Prefeitura, em contato com as demais Secretarias (inclusive de Saúde e seus profissionais) e do Comitê de Combate ao Corona vírus em Caçapava do Sul, também realizei o teste na tarde de hoje com resultado Positivo para IGM (com carga viral dentro do corpo e posto em isolamento para tratamento domiciliar). A Secretária Geral, minha amiga e colega de trabalho, Cássia Freitas, também com contato direto com estas equipes e a mim, teve o mesmo resultado. Nós não apresentávamos, nem apresentamos até o momento, sintomas.

Nós estamos expondo, desta forma, nosso resultado, para lembrar a todos que, SEMPRE DIVULGAMOS DA MANEIRA MAIS TRANSPARENTE E CORRETA TODAS AS INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE CORONAVIRUS EM CAÇAPAVA DO SUL.

Todos os Boletins (agora, a cada 3 vezes na semana) trazem todos os dados dos testes e, no próximo boletim, amanhã, eu, Cássia e mais colegas, inclusive da Saúde, faremos parte desta estatística que assusta a todos, inclusive nós, mas, como linha de frente do Governo do Prefeito Giovani Amestoy, não nos espanta o resultado, pois estamos lidando dia a dia com este vírus de forma séria, combatendo como podemos para que não atinja nossa população, e temos orgulho de poder ajudar a criar políticas públicas neste combate.

Como coordenador de comunicação, certamente, não gostaria de anunciar que também sou portador do vírus, mas, seguirei, como fiz desde o início, buscando o princípio básico da informação, verdadeira, com clareza e para que a população saiba a verdade sobre todas as ações que fazemos no Executivo. Seguirei, em home-office, em tratamento, me cuidando e cuidando do próximo, como sempre foi de minha natureza. Obrigado a todos que acreditam no meu trabalho e que sempre me trataram com respeito nesta “querência” como caçapavano que estou!

William Brasil (coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal)