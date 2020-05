São 6 novos seguros desempregos encaminhados pela unidade por dia devido à crise financeira causada pelo coronavírus.

Na manhã desta quinta-feira (21), o Prefeito Giovani Amestoy recebeu em seu Gabinete Ana Márcia dos Santos, a nova Coordenadora do SINE Unidade Caçapava, que atende também Lavras do Sul e Santana da Boa Vista. A Coordenadora dialogou com Amestoy sobre a situação dos seguros que a agência está encaminhando, somando as cidades atendidas, são 6 novos seguros desempregos encaminhados pela unidade por dia devido à crise financeira causada pelo coronavírus.

Ana Márcia expressou a ideia de parceria com a Prefeitura para reutilizar o espaço da Secretaria de Cultura, como já foi feito anteriormente e como era feito no Sine, para retomar a Casa do Artesão, assim eles podem expor seus produtos para venda e gerar fonte de renda para diversas famílias.

O Prefeito Giovani, afirmou que busca soluções para incentivar a contratação de novos empregos na cidade. Amestoy lembrou que ano passado Caçapava foi destaque na mídia estadual como uma das cidades que mais registraram geração de emprego.

“Fomos a 37ª cidade que mais contratou no Estado conforme dados apresentados pela Fecomércio e SINE, ficando a frente de grandes centros, como Santa Maria, por exemplo. Infelizmente, devido à crise do coronavírus, estão ocorrendo demissões e recessão. Neste momento precisamos trabalhar em conjunto para possibilitar a recuperação do mercado de trabalho e da renda destas famílias”, falou o prefeito, oferecendo ainda ao Sine parceria com o Espaço do Empreendedor (na Seagropic) para realização de capacitação e palestras de geração e renda e emprego.

Fonte: Prefeitura Municipal