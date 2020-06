O Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, atualizou nesta sexta-feira (17), após uma live, os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município. Foram feitos 177 novos testes, o que contribuiu para aumento de casos positivos e negativos significativamente.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 68 para 108 (40 novos casos), sendo que, destes, são 70 confirmados Positivos por testes rápidos (subiram 25 em relação ao boletim anterior), e 38 PCR (eram 23, subiram 15 casos). Em investigação, havia oito casos, hoje é somente um.

O número de negativos subiu de 537 para 681 (144 no total) de curados de 14 para 17 (3 pessoas que estavam em tratamento PCR e IgM). O total de quantidade de testes rápidos e PCRs realizados também subiu de 613 para 790 (177 novos testes). Monitorados subiu de 118 para 213 (95 pessoas).

Os dados foram apresentados durante a Live que ocorreu no Facebook da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e as informações foram repassadas pelo Prefeito Giovani Amestoy, a responsável pelo setor de Epidemiologia, Sandra Bairros e o coordenador de comunicação, William Brasil (que está em isolamento em tratamento contra o Covid-19).

Confira o boletim:

Informações: Prefeitura Municipal