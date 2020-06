Paciente que estava internada com AVC e Diabetes, e que testou positivo de Covid-19, faleceu neste sábado

Uma mulher de 55 anos, que estava internada com AVC (isquêmico) e diabetes faleceu neste sábado (20) de Covid-19. Ela testou positivo ontem para covid-19, tendo o pedido de transferência feito pelo Hospital para a regulação do Estado ainda ontem (19), mas não resistiu.

A Prefeitura informa que novas medidas de restrição, conforme já anunciadas ontem (19) na Live sobre o Boletim Epidemiológico, serão tomadas e anunciadas neste domingo e valerão a partir de segunda-feira, (22).

A Prefeitura Municipal relatou que lamenta profundamente a perda e salienta a importância do isolamento e que as pessoas sigam os protocolos de saúde, não fazendo aglomeração, usando máscaras e seguindo as normas de higiene. A Prefeitura seguirá realizando testes em massa e ampliará a fiscalização e autuação para frear o avanço da pandemia.

Informações: Prefeitura Municipal