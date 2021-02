O corpo do pai dos goleiros Alisson (da Seleção Brasileira e do Liverpool) e Muriel (Fluminense) foi encontrado ainda na noite de ontem, por volta das 22h50min. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Caçapava, repassadas pela Polícia Civil de Lavras do Sul, José Becker havia desaparecido por volta das 17h, após mergulhar em uma barragem em propriedade da família na localidade do Rincão do Inferno, no interior do município vizinho.