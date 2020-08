A isenção da tarifa social aos clientes de baixa renda da Corsan foi estendida por mais 30 dias. A medida abrange inclusive as faturas da competência setembro/2020. A direção da Companhia decidiu também manter suspensos, até 25 de setembro, os cortes de fornecimento de água por não pagamento da conta. Tais ações garantem, por seis meses consecutivos, uma série de benefícios que visam apoiar os usuários da Corsan no combate aos efeitos financeiros causados pela pandemia. Além disso a Corsan vai iniciar, no dia 1º de setembro, um programa de renegociação de dívidas antigas.

Tarifa Social

Atualmente, a Companhia tem 42 mil famílias inscritas no cadastro da Tarifa Social. O regramento para inscrição do benefício pode ser consultado no link corsan.com.br/tarifaresidencialsubsidiada e no call center, pelo nº 0800.646.6444. A inscrição deve ser solicitada na Unidade de Saneamento mais próxima, mediante agendamento prévio pelo site, app ou call center (fone 0800.646.6444).

Suspensão de cortes

Sobre a suspensão de cortes devido ao não pagamento, é necessário esclarecer que as faturas continuarão a ser entregues normalmente e que os prazos para pagamento não foram modificados, ocasionando a cobrança de juros e multas correspondentes no caso de inadimplência.

Renegociação de dívidas antigas

A partir de 1º de setembro, os usuários da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) em todo o Estado receberão descontos para quitar suas dívidas com a companhia para dívidas vencidas a mais de um ano. Para as faturas vencidas entre 1º de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, a empresa está concedendo um desconto de 99% sobre os valores referentes a multa e juros, para pagamento à vista.

O desconto será de 50% sobre os valores de multa e juros no caso de parcelamento e isenção total de juros futuros. No caso das faturas anteriores a 31 de julho de 2015, a empresa concederá desconto de 50% sobre o valor da dívida, bem como isenção total de multa e juros, para pagamento à vista.

No caso de parcelamento, o desconto será de 50% sobre os valores de multa e juros, bem como isenção total de juros futuros. Para essa solicitação, o titular da conta deverá entrar em contato com a Corsan pelo telefone 0800.646.6444 ou no escritório local da sua cidade. Para o atendimento presencial é necessário agendar horário via telefone, pelo site www.corsan.com.br ou aplicativo de smartphone.

