Para minimizar os impactos da pandemia de Coviud-19 no Estado, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está adotando uma série de medidas, como a decisão de não realizar cortes nas ligações de água. A iniciativa, que já vinha sendo praticada desde 25 de março, agora será prorrogada por mais 30 dias, seguindo decisão da Diretoria Colegiada da Companhia, referendada pelo Conselho de Administração, e que teve como referência a prática de outros setores, que suspenderam esse tipo de ação por 90 dias.

A Corsan destaca a importância do pagamento regular das faturas, necessário para a manutenção dos serviços da companhia, que são ainda mais essenciais no atual momento. Multas e juros continuam incidindo para quem pagar sua fatura com atraso, e as demais formas de cobrança estão mantidas. Também como forma de combate aos efeitos da pandemia, a Corsan está concedendo isenção aos clientes de tarifa social, por 90 dias contados desde abril.

A Corsan ressalta que estamos vivendo a maior estiagem dos últimos anos e a maior crise sanitária da nossa época, portanto, evitar desperdício é fundamental. O abastecimento está normalizado em todo o Estado, mas a colaboração de todos é fundamental, devido ao baixo nível das fontes de captação.

Informações: Assessoria de Comunicação Corsan