A Cooperativa Tritícola Caçapavana, Cotrisul, emitiu uma nota oficial na sua página no Facebook na tarde de hoje (18), informando a comunidade que um dos seus colaboradores é suspeito de estar com a Covid-19. Vale destacar que se trata do mesmo caso suspeito já divulgado pela Prefeitura Municipal em seu Boletim Epidemiológico publicado hoje (18), pela manhã.

A nota ainda informa que todos os colegas de trabalho que tiveram contato direto com o paciente estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Município. E por iniciativa da empresa, o setor de trabalho esta totalmente fechado até o o resultado do exame, mesmo que nenhum dos funcionários tenha apresentado sintomas.

Confira a nota na integra:

Imagem: Divulgação Cotrisul

Por Iara Menezes