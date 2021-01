O Instituto Rio-grandense do Arroz (IRGA) divulgou na quarta-feira, dia 06, a relação das 50 maiores beneficiadoras de arroz do Estado, e a Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) está entre elas, ocupando a 39ª colocação. Em primeiro lugar, ficou a Camil Alimentos S/A. O ranking foi formulado com base em dados de 2019 levantados pelo IRGA junto à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

De acordo com as informações divulgadas, nesse período, a Cotrisul manteve uma unidade ativa, beneficiando 42.107 toneladas de arroz, o que representa 0,65% do beneficiamento no Estado. Já a primeira colocada beneficiou 926.398 toneladas em cinco unidades, representando 14,33% do total estadual.