A agência do Banco do Brasil de Caçapava está com o atendimento interno ao público interrompido. Um aviso fixado na entrada do banco informa que o motivo é o enfrentamento ao coronavírus, pois há funcionários que testaram positivo. A suspensão do atendimento é por tempo indeterminado.

Os caixas eletrônicos da agência estão funcionando, mas há um alerta de que é permitida a entrada de apenas cinco pessoas por vez. A orientação é que os clientes usem os terminais de autoatendimento, os canais online, o correspondente bancário da Galeria Oberto ou a agência de São Sepé.