Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 29, Caçapava tem mil pessoas recuperadas da Covid-19. O total de positivos é de 1.107, ou seja, 16 a mais em relação ao informativo anterior (quarta-feira, dia 27). Destes, 86 são ativos, sendo seis internados em hospitais de Santa Maria (2), Cachoeira do Sul (em UTI) e Caçapava (3). O número de óbitos permanece em 21.

Também de acordo com o Boletim, 7.560 testes foram realizados, 6.440 são negativos e 13 aguardam resultado. Ainda são monitoradas 159 pessoas por manter contato direto com infectados. Elas são orientadas a permanecer isoladas. E a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada a 530 caçapavanos, que devem receber a dose complementar em breve.

Na nova rodada do Distanciamento Controlado, o Estado classificou Caçapava em bandeira vermelha. A região 27, da qual faz parte o município, deverá recorrer da decisão, uma vez que o índice de casos ativos diminuiu. As medidas com alterações que estavam sendo preparadas ficam suspensas até a confirmação da bandeira.