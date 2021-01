Mais uma agência bancária de Caçapava foi fechada devido à contaminação por Covid-19. Dessa vez, trata-se do Banrisul. De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do banco, um dos colaboradores da agência testou positivo para a doença.

Confira a nota completa:

“O Banrisul informa que a agência Caçapava do Sul (Rua 7 de Setembro, 796), não está atendendo ao público devido ao teste positivo para coronavírus de um colaborador da unidade bancária. Como alternativas de atendimento no município, o Banco disponibiliza o correspondente Banriponto HeH Estágios, situado defronte da agência (Rua 7 de Setembro, 785, sala 02), e o caixa eletrônico da rede conveniada Saque e Pague, localizado no Supermercado Peruzzo (Rua 15 de Novembro, 666).

As agências do Banrisul mais próximas de Caçapava do Sul estão localizadas nos municípios de Lavras do Sul, São Sepé e Santana da Boa Vista. Devido à pandemia do novo coronavírus, as agências estão atendendo somente mediante agendamento.

ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO

Para agendar o atendimento presencial na rede de agências, o Banrisul disponibiliza aos seus clientes o aplicativo Banrisul Digital e o site www.banrisul.com.br. O cliente pode acessar o app Banrisul Digital e escolher a opção “Agendamento de Atendimento” que está disponível na primeira tela de acesso em “Outros Serviços”. Caso o cliente opte por realizar o agendamento no site, deve clicar na opção “Agende seu Atendimento” na página principal do site.

SERVIÇOS NOS CANAIS DIGITAIS

O Banrisul, respeitando a importância das ações de prevenção, salienta que, antes do cliente agendar o atendimento presencial nas agências, confira se a demanda pode ser resolvida pelos canais digitais, que são seguros, ágeis e favorecem a proteção de todos.

Pelo app Banrisul Digital ou pelo Internet Banking – Home e Office Banking – os clientes têm acesso aos serviços de extratos; pagamentos; transferência de valores; cartão de crédito; empréstimos; investimentos; câmbio; depósito de cheques; bloqueio de conta, cheque, cartão e senha de seis dígitos; entre outros.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA SAÚDE

Desde o início de março, visando à segurança do nosso quadro de colaboradores e da comunidade onde atuamos, o colaborador (empregado, estagiário e prestador de serviço de vigilância e limpeza) que apresentar teste positivo, sintomas sugestivos para COVID-19, ou que tenha contato domiciliar com caso suspeito ou confirmado, é imediatamente afastado do trabalho presencial, e referenciado para atendimento por serviço de telemedicina específico contratado pelo Banrisul.

Ainda, no caso de ocorrências de colaboradores que testarem positivo, a agência em que ele atua recebe tratamento especial de limpeza. Devido à evolução da pandemia, todos os colaboradores que tiverem mantido contato com aquele colaborador que testou positivo, nas 48 horas anteriores ao início dos sintomas por este, serão referenciados para testagem.”