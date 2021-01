O padre Rudinei Lasch, de 37 anos, que foi pároco em Caçapava recentemente, está internado com Covid-19 no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul.

Conforme informações do HCB de hoje às 13h, seu estado de saúde inspira cuidados.

Atualmente, o padre Rudinei é pároco em Arroio do Tigre. Em um vídeo do dia 14 de janeiro, publicado nas redes sociais, ele comunicou que havia contraído a doença. Em sua página, muitos amigos de Caçapava enviam mensagens e orações, e pedem notícias. Ele é muito estimado na comunidade local. É um jovem carismático e forte, com estatura de quase dois metros de altura.