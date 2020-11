A Brigada Militar de Caçapava prendeu, na tarde de hoje, dia 23, um homem de 25 anos que estava foragido do sistema prisional desde 05 de novembro, quando violou a tornozeleira eletrônica que utilizava. Natural do município, ele é acusado de vários furtos, arrombamentos, roubos a pedestres e a residências. O homem não resistiu à prisão e foi levado ao Pronto Socorro devido a ferimentos prévios à captura. Depois, foi encaminhado à Delegacia para registro e está detido no Presídio Estadual de Caçapava.

Informações: BM