Foto: Fabiano do Amaral

A apresentação não foi exatamente como se esperava. O Grêmio encontrou dificuldades diante de um Fluminense bem postado na marcação, mas conseguiu levar a melhor na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, na Arena, a equipe de Renato Portaluppi voltou a levar a melhor sobre Odair Hellmann: vitória por 1 a 0 mesmo sem grande brilho no primeiro jogo com a ausência de Everton.

O único gol do jogo foi marcado no fim da primeira etapa. Diego Souza se aproveitou de confusão para marcar o nono gol dele com a camisa Tricolor na temporada, ampliando a artilharia e a boa fase no ano.

O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. Em jogo válido pela segunda rodada da competição, o Tricolor enfrenta o Ceará, às 21h30min, no Castelão, em Fortaleza.

Informações: Correio do Povo