De acordo com o Boletim Epidemiológico de segunda-feira, dia 16, o número de casos ativos de Covid-19 em Caçapava diminuiu para 77, sendo quatro pessoas internadas em Santa Maria (2), Dom Pedrito e Caçapava. O total de exames positivos para a doença é de 681, quatro a mais em relação ao informativo anterior (sexta-feira, dia 13). Destes, 586 pessoas estão curadas. Já os óbitos aumentaram com duas novas mortes relacionadas à Covid-19 ocorridas no final de semana e chegam a 18.

Ainda conforme este Boletim, 4.747 testes foram realizados, 4.038 são negativos e 28 aguardam resultado. Além disso, 169 pessoas são monitoradas por manter contato direto com infectados e estão isoladas.

A Secretaria da Saúde reforça o pedido para que as pessoas usem máscaras ao sair de casa, evitem aglomerações ou reuniões em pequenos grupos e higienizem corretamente as mãos.

Informações e imagens: Prefeitura Municipal