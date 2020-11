Em operação que contou com o apoio dos serviços de Inteligência, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes com 50 quilos de maconha na madrugada de sexta-feira, dia 27, na BR 290, em Caçapava. Eles estavam em um carro vermelho com placas de Porto Alegre. No veículo, os policiais encontraram a droga dentro de duas malas e de uma caixa de papelão. Naturais de Porto Alegre e Viamão, os traficantes não têm antecedentes e levavam a carga para Santana do Livramento.

Informações e imagens: PRF