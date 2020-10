A Polícia Civil de Caçapava prendeu em flagrante, na manhã de hoje, dia 23, o dono de um supermercado por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, crime ambiental, receptação e crime contra as relações de consumo. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380 com a numeração suprimida, além de ferramentas oriundas de furto e quatro tatus congelados.

O suspeito tinha centenas de alimentos impróprios para o consumo à venda. A Vigilância Sanitária apoiou esta ação, ficando responsável pela guarda e posterior destruição dos alimentos apreendidos.

Informações: BM