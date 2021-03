A Prefeitura informou que na segunda-feira, dia 15, das 9h às 16h, acontecerá mais um drive thru de vacinação contra a Covid-19 na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Este será exclusivo para a aplicação das primeiras doses em idosos com 78 anos ou mais, que pertençam à região da Policlínica ou que morem no interior do município. A vacinação também ocorrerá na Policlínica e nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Informações e imagem: imprensa Prefeitura