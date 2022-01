Um homem de 66 anos e uma mulher de 60 anos, ambos de Santana da Boa Vista, morreram em um acidente de trânsito no início da noite de segunda-feira, dia 17. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, o Gol em que eles estavam colidiu frontalmente com um caminhão no quilômetro 293 da BR 392, em Caçapava.

Foto: PRF/Divulgação