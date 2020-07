A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (22), no bairro Promorar, em Caçapava do Sul, um homem de 21 anos e uma mulher de 23 anos, por tráfico de drogas. O investigado estava foragido do sistema prisional desde o dia 30 de maio. Foram aprendidos dois celulares, R$ 619,00, uma munição calibre .32 e 19 porções de cocaína. A ação foi realizado pela DP de Caçapava do Sul.

Fonte: SCM 20a RPI