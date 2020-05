Foto: Divulgação/BM

A Brigada Militar conduziu a Delegacia uma dupla suspeita de arremessar drogas e celulares para o pátio do Presídio de Caçapava do Sul na manhã de sábado, 9.

Conforme a ocorrência, por volta das 8h, a BM recebeu a informação do Policial Militar que estava na guarda externa do Presídio. Ele disse que indivíduos haviam arremessado um pacote para o interior do pátio do Presídio, o qual continha drogas, celulares, chips e carregadores.

Os policiais iniciaram as buscas na região próxima ao local do fato, tendo a Guarnição de Serviço localizado um homem de 32 anos, e um menor de idade. Eles foram abordados e após realizarem autos de exames de corpo de delito no HPS, foram conduzidos até a DP local, onde o fato foi devidamente registrado e acompanhado pelo Conselho Tutelar. Após o registro às partes foram liberadas.