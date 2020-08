Fundada em 13 de agosto de 1987, por Enio Dias Santos, leiloeiro titular do EDS Remates e atual Presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais do Rio Grande do Sul (SINDILER), a EDS completou na semana passada 33 anos de história. Atualmente Enio Santos conta com o apoio dos filhos e sócios no empreendimento, Enio Filho e João Paulo Miolo Santos, também leiloeiro rural.

Segundo Enio Filho da fundação da empresa até o momento atual muito se fez e muito se aprendeu. “Primamos por uma relação de confiança e respeito recíproco com nossos clientes, vendedores e compradores. Enfrentamos diferentes momentos, sempre comercializando e fomentando o desenvolvimento do setor primário de Caçapava do Sul e região.”

A EDS é uma empresa familiar e que está estruturada exatamente nesse conceito, e isso se concretiza com a satisfação de terem três gerações da família trabalhando juntas. “Nossa história se confunde com a própria história dos funcionários e colaboradores, como Marilda Dias e Ronaldo Machado que estão conosco desde a fundação do EDS Remates.” Relatou Enio Filho.

Quanto à pandemia que assola o mundo, ela também impôs a empresa a necessidade da realização de remates com transmissão ao vivo por diferentes canais de comercialização via internet. Foi necessário se reinventarem, buscando parceiros locais que hoje viabilizam com qualidade a transmissão dos leilões, ampliando horizontes e negócios que podem ser celebrados à distância.

O que num primeiro momento era incerteza, hoje pode-se dizer que foi um divisor de águas, um marco em no setor. Sem dúvida que a tecnologia permite uma interação, facilitando o acesso ao material ofertado, no entanto, ela é uma ferramenta que se soma a antigos conceitos de credibilidade e transparência nas informações, que seguem sendo fundamentais no resultado positivo de um leilão.

“Muito obrigado a todos os clientes, novos ou antigos, presenciais ou virtuais ao longo desses 33 anos de existência. Nossa história seguirá sendo escrita simultaneamente seja de forma analógica ou digital, com mescla de gerações, celebrando negócios e batendo o martelo com EDS Remates.” Finalizou Enio Filho.