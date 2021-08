A aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 será amanhã, dia 29. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 1,6 milhão de pessoas devem fazer o exame em todo o país. Nos locais de prova, o uso de máscaras é obrigatório. Também é permitido levar álcool líquido ou em gel e utilizar luvas.

Para saber o horário e o local onde fará a prova, o inscrito deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição do Encceja no sistema do exame (enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial), selecionando a opção “Clique aqui para acompanhar sua inscrição, acessando gov.br”. Após fazer login na plataforma do governo, na barra lateral à esquerda, haverá a opção “Local de Prova/Cartão de Confirmação”. Nesse cartão, também há orientações para a realização da prova e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

Provas – domingo, dia 29

Ensino Fundamental:

Manhã – 9h às 13h: Ciências Naturais e Matemática;

Tarde – 15h30min às 20h30min: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia.

Ensino Médio:

Manhã – 9h às 13h: Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias;

Tarde – 15h30min às 20h30min: Linguagens, códigos e suas tecnologias e Redação, Ciências Humanas e suas tecnologias.

**Os gabaritos das provas devem ser divulgados no dia 1º de setembro