Foto: Pilotos Darcy Reck Jr e Juliano Taschetto

A Equipe Surdiscar 4 Rodas de Caçapava fez sua estreia no último final de semana na volta do Campeonato Gaúcho da Copa Classic RS, que aconteceu no Autódromo Internacional de Guaporé, sob os protocolos de saúde estabelecidos. A dupla Juliano Taschetto e Darcy Reck Jr de Caçapava fizerão a pole e vencerão as duas baterias na categoria B

No sábado (29), foi realizado o treino classificatório, que define a ordem de largada, e o piloto Darcy Reck fez o melhor tempo da equipe desde a primeira corrida em 2018, com 1:27:962 e ficou com a pole position.

No domingo (30), na primeira prova do dia, Juliano Tascheto fez uma corrida tranquila, mesmo com a pista molhada completou os 25 minutos de prova na primeira colocação da categoria B, que são os carros com motores até 1.7. Pela tarde foi a vez do Darcy Reck Jr. assumir a pilotagem do Gol#19.

“Ficamos muito felizes com o resultado. Após três anos de trabalho duro, o carro estava ótimo. Agradecemos a toda equipe que nos entregou o Gol#19 perfeito todo final de semana”, disse Taschetto.

Para o piloto Darcy Reck a parceria com os preparadores e mecânicos tem evoluído ao longo destes anos na Copa Classic e neste final de semana o carro estava na sua melhor forma, afirmou o piloto.

Informações e imagens: Daniel Miranda