A Secretaria de Educação de Caçapava está distribuindo equipamentos de proteção para as escolas municipais. Estes itens são para a sanitização dos estabelecimentos, para a prevenção individual e para o combate à Covid-19. Segundo a Secretaria, até o momento, já ocorreram duas entregas e, em breve, o restante do material estará disponível para as demais escolas.

Os kits contêm itens como álcool em gel, álcool 70%, termômetros digitais, totens para aplicação de álcool em gel, suporte e toalhas de papel, tapetes sanitizantes e luvas, dentre outros. Ainda de acordo com a Secretaria, o investimento é de aproximadamente R$ 104 mil, e as escolas estaduais também receberão, através do município, totens e termômetros.

