A Estratégia de Saúde da Família (ESF 3) do Bairro Floresta, próximo ao Forte D. Pedro, que foi reaberta na segunda-feira (15), após passar por uma desinfecção contra o coronavirus no domingo (14), mas ainda não retornou com atendimento médico, pois o médico responsável segue em recuperação residencial de covid-19.

De acordo com a enfermeira responsável pelo local, Shane Barcelos, a ESF voltou nesta semana com a rotina de semi-atendimento e, na próximo semana deve retornar com atendimento médicos.

“Estamos realizando atendimentos de enfermagem e de vacinação normalmente. Os atendimentos sintomáticos serão direcionados para a Policlínica (sintomas gripais e oncologia); de ginecologia estão sendo encaminhados para o Hospital; infantil estão sendo direcionados para o Centro Materno. O que não é eletivo, estamos encaminhando, os demais agendando quando do retorno do médico, previsto para semana que vem”, completou Shane.

A medida de fechamento e desinfecção da ESF se deu após o médico que atende no local testar positivo para Covid-19, sendo afastado. A Saúde informou ainda que todos os 7 servidores do posto de saúde fizeram o teste PCR, cujo resultado chegou na sexta-feira (12), sendo que, todos testaram negativo para Covid-19 e por isso já retornou o atendimento.

Informações: Prefeitura Municipal