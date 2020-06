A Secretaria de Saúde informou que a Estratégia de Saúde da Família (ESF 3) do Bairro Floresta, próximo ao Forte D. Pedro, foi reaberta nesta segunda-feira (15) e está com o atendimento normalizado. O local havia sido fechado dia 09 e passou por uma desinfecção contra o coronavírus no domingo (14).

De acordo com a Secretaria, a medida de fechamento e desinfecção da ESF se deu após o médico que atende no local testar positivo para Covid-19, e o mesmo foi afastado.

A Saúde informou ainda que todos os sete servidores do posto de saúde fizeram o teste PCR, cujo resultado chegou na sexta-feira (12), sendo que, todos testaram negativo para Covid-19. O resultado já foi contabilizado no último Boletim Epidemiológico. Nesta segunda, após às 19h, novo boletim será emitido.

Informações: Prefeitura Municipal