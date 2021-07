Os Postos de Saúde (ESFs) de Caçapava receberam 100 kits com equipamentos de proteção individual (EPI) na manhã de sexta-feira, dia 30. Eles foram enviados ao município através de uma parceria do mandato do deputado federal Paulo Pimenta (PT) com a embaixada de Taiwan, e entregues à secretária de Saúde do município, Inês Salles, pelo vereador Luis Fernando Torres (PT) e por Giordano Borba e Julio Lima, assessores regionais do deputado.

Foto: divulgação