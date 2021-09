O Espaço Mercado Cultural reabrirá depois de um ano e meio fechado devido à pandemia. Para hoje e amanhã, estão programados eventos de reinauguração, mas, segundo o proprietário, o ativista cultural Giordano Borba, haverá mudanças no funcionamento do local, e elas não dizem respeito apenas à obrigatoriedade de seguir os protocolos de segurança sanitária.

– O espaço para atendimento aos clientes será totalmente ao ar livre e tem capacidade para até 30 pessoas, distribuídas em cinco ou seis mesas, que estarão a mais de dois metros de distância uma da outra. O espaço interno é apenas para a copa. Além disso, será necessário fazer reservas, e só entrará quem estiver com o nome na lista. O endereço será informado apenas no momento em que a reserva for efetuada – explicou.

Conforme Giordano, no local, serão realizados pequenos shows de música ao vivo, exposições, minifeiras, brick, projeções de filmes e vídeos e exposições de arte. O horário de funcionamento será das 15h à 1h. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp (55) 9 84177642, do Instagram ou do Facebook.

Fotos: Divulgação