Clic das leitoras Maurenize e Mauriane com a mãe Maria

“O calendário inteiro não seria suficiente para homenagear a pessoa maravilhosa que você é. Nosso muito obrigado por ter abdicado de tantas coisas para ser a nossa mãe e esse exemplo de mulher. Você é a nossa fortaleza, a pessoa que nos dá forças diariamente para conseguirmos passar pelos obstáculos da vida.

Mãe, mesmo que a presenteássemos com toda imensidão do mar não seria o bastante para retribuir seu amor, você sempre terá a nossa admiração e agradecimento por tudo. Se pudéssemos, desejaríamos que a cada ano que você completasse, ganhasse outros 10 anos de vida, e assim, quem sabe, não precisaríamos lidar com o dia que você não estiver mais aqui.

Te amamos infinitamente! Feliz dia das mães!“