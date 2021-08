A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou na tarde de ontem, dia 20, o envio de nova remessa de vacinas contra a Covid-19 aos municípios gaúchos hoje, dia 21, para que todos atinjam juntos ou muito próximos a meta de aplicar a primeira dose em todas as pessoas maiores de 18 anos até a próxima quarta-feira, dia 25. A decisão foi tomada pela SES e pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ocorrida ontem.

Segundo a SES, as doses distribuídas hoje são as da CoronaVac e da Pfizer que chegaram ao Estado ontem, e serão utilizadas para ajustes de estimativas populacionais e para continuar avançando nas idades. Do lote da CoronaVac, metade ficará reservada para segunda dose e será distribuído posteriormente. Já todo o lote da Pfizer será enviado aos municípios agora para aplicação como primeira dose.

Ainda conforme a SES, para Caçapava, foram enviadas 4.794 doses da Pfizer destinadas à vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos.

Foto: Catherine Vargas