A região Covid-19 de Cachoeira do Sul, da qual Caçapava faz parte, recebeu um Aviso – primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia – devido ao aumento de casos da doença. A divulgação ocorreu durante reunião do Gabinete de Crise, na quarta-feira, dia 03.

Conforme os técnicos do GT Saúde, a região Covid-19 de Cachoeira do Sul apresentou crescimento no número de internados com coronavírus em UTI, passando de dois pacientes em 20 de outubro para oito na quarta-feira, o que levou a região a atingir 100% de taxa de ocupação. Além disso, a incidência de novos casos confirmados na semana para cada 100 mil habitantes atingiu o patamar de 97,5, um aumento de 78,4% frente à semana anterior. Essa incidência representa a nona maior do Estado entre as 21 regiões Covid-19, sendo 8,3% superior à média estadual.