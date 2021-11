O governo do Estado emitiu mais um Aviso à região Covid-19 de Cachoeira do Sul, da qual Caçapava faz parte. O motivo é o crescimento de 42,9% no número de internações em UTI devido à doença. Segundo o Grupo de Trabalho (GT) Saúde, isso levou a região a atingir 125% da taxa de ocupação. O anúncio foi feito após reunião do Gabinete de Crise na quarta-feira, dia 10.

Essa é a segunda semana consecutiva que a região recebe um Aviso, que é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, mecanismo utilizado pelo governo do Estado para gerenciar a pandemia no Rio Grande do Sul. Os Avisos são emitidos quando o GT Saúde identifica que há uma tendência de alta nos indicadores (por exemplo, número de internações e de casos) em uma região Covid-19. Nessa primeira fase, a adoção de medidas restritivas é opcional.